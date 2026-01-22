شجاعة موظف تحول دون وقوع كارثة بمطعم شهير في عمّان - فيديو

وأظهرت كاميرات المراقبة داخل المطعم سرعة بديهة الموظف وشجاعته في التعامل مع الحريق فور اندلاعه، حيث بادر إلى إخماد النيران بوسائل متاحة، ما ساهم في حصر الحريق ومنع انتشاره، وحافظ على سلامة زملائه والزبائن والمطعم بالكامل.
وبعد مراجعة تسجيلات الكاميرات وتقديراً لتصرفه المسؤول، قررت إدارة مطعم "غماس بلدي" مكافأة الموظف الشجاع بمنحه جائزة مالية قدرها ألف دينار أردني، تقديراً لحرصه على سلامة المكان وزملائه، ولما أبداه من شجاعة ومسؤولية عالية.
ولاقى تصرّف الموظف إشادة واسعة، باعتباره نموذجاً يُحتذى به في سرعة التصرف وتحمل المسؤولية في المواقف الطارئة.
شجاعة موظف تحول دون وقوع كارثة بمطعم شهير في عمان #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/gYYUvB7m8b— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 22, 2026
