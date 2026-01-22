الخميس 2026-01-22 10:16 ص

شجاعة موظف تحول دون وقوع كارثة بمطعم شهير في عمّان - فيديو

الخميس، 22-01-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-  شبّ حريق، مساء الثلاثاء الماضي، داخل مطعم "غماس بلدي" في العاصمة عمّان، قبل أن يتمكّن أحد موظفي المطعم من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المكان، في موقف شجاع حال دون وقوع كارثة حقيقية.اضافة اعلان


وأظهرت كاميرات المراقبة داخل المطعم سرعة بديهة الموظف وشجاعته في التعامل مع الحريق فور اندلاعه، حيث بادر إلى إخماد النيران بوسائل متاحة، ما ساهم في حصر الحريق ومنع انتشاره، وحافظ على سلامة زملائه والزبائن والمطعم بالكامل.

وبعد مراجعة تسجيلات الكاميرات وتقديراً لتصرفه المسؤول، قررت إدارة مطعم "غماس بلدي" مكافأة الموظف الشجاع بمنحه جائزة مالية قدرها ألف دينار أردني، تقديراً لحرصه على سلامة المكان وزملائه، ولما أبداه من شجاعة ومسؤولية عالية.

ولاقى تصرّف الموظف إشادة واسعة، باعتباره نموذجاً يُحتذى به في سرعة التصرف وتحمل المسؤولية في المواقف الطارئة.
 
 


