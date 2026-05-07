الخميس 2026-05-07 12:17 م

شخص يطلق النار على شقيقه في الكرك- تفاصيل

تعبيرية
 
الخميس، 07-05-2026 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   اقدم احد الاشخاص في منطقة غور الصافي بمحافظة الكرك على اطلاق النار على شقيقه مما ادى لاصابته واسعافه للمستشفى وهو قيد العلاج، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" ان مطلق النار لاذ بالفرار لتتمكن بعد ذلك قوة امنية من تحديد مكانه والقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته.

 
 


