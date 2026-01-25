الأحد 2026-01-25 09:26 ص

شخص يقتل شقيقته طعنا في عمّان

شخص يقتل شقيقته طعنا شمال العاصمة عمّان
تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 06:48 ص
الوكيل الإخباري-   أقدم أحد الأشخاص على طعن شقيقته بأداة حادة في شمال العاصمة عمّان، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وفق ما ذكره مصدر أمني.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن الجاني سلّم نفسه للجهات الأمنية فور وقوع الحادث، فيما باشرت فرق التحقيق كافة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.
 
 


