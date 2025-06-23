شديفات: نسعى لتحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تدريب وتأهيل

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب، المهندس يزن شديفات، اليوم الاثنين، أن الوزارة تسعى إلى تحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تدريب وتأهيل، ترتبط بسوق العمل وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

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جاء ذلك خلال رعايته، في مركز الحصن الثقافي، انطلاق فعاليات مؤتمر "مواطنة فاعلة وريادة مستقبلية"، الذي نظمته مجموعة آفاق للإعلام، بالتعاون مع منتدى الحصن للتراث والثقافة والفنون، وهيئة شباب لواء بني عبيد، بمشاركة عدد من نواب محافظة إربد.