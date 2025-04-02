شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ

وذلك وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي أوجب على الشركات والأفراد اعتبارًا من الأول من نيسان بأن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني؛ تجنبًا لعدم قبول أي نفقات ما لم تكون بموجب فواتير.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أدرجت أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات اعتبارًا من 1 نيسان لعام 2025.
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