شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري- دخل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر نيسان الحالي.

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وذلك وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي أوجب على الشركات والأفراد اعتبارًا من الأول من نيسان بأن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني؛ تجنبًا لعدم قبول أي نفقات ما لم تكون بموجب فواتير.