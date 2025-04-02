الأربعاء 2025-04-02 11:42 م
 

شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 02-04-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري-   دخل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر نيسان الحالي.

اضافة اعلان


وذلك وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي أوجب على الشركات والأفراد اعتبارًا من الأول من نيسان بأن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني؛ تجنبًا لعدم قبول أي نفقات ما لم تكون بموجب فواتير.


وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أدرجت أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات اعتبارًا من 1 نيسان لعام 2025.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يتلقى 5035 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر

العلم السعودي

عربي ودولي السعودية تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف الاحتلال لعيادة

سوريا

عربي ودولي سانا: غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مدينة حماة

زلزال

عربي ودولي ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى 3003

العاصمة عمان

أخبار محلية شراء السلع والخدمات بفواتير أصولية من نظام الفوترة يدخل حيز التنفيذ

تعبيرية

فلسطين إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة

الاحتلال يقصف مجمع ناصر الطبي في غزة

عربي ودولي مجلس حقوق الإنسان يصادق على قرار لمحاسبة إسرائيل جراء جرائمها المروعة

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يجري اتصالاً مع نظيره المصري



 
 





الأكثر مشاهدة