شراكة استراتيجية بين "المستقلة" ونقابة الصحفيين لتعزيز الشفافية والمهنية

05:10 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن الشراكة مع نقابة الصحفيين الأردنيين تُعد ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في الرقابة المهنية والتوعية المجتمعية. اضافة اعلان





وقال المعايطة، خلال لقائه اليوم نقيب الصحفيين طارق المومني وعددًا من أعضاء مجلس النقابة في مقر الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والأمين العام، إن الهيئة تتابع باهتمام جهود مجلس النقابة في التصدي لظاهرة منتحلي الصفة الصحفية، وإغلاق الصفحات غير المهنية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مصداقية الإعلام المحلي، وتدعم مكانة الأردن المتقدمة في مجال الحريات الصحفية.



وأضاف أن الهيئة واجهت في دورات انتخابية سابقة تحديات ناتجة عن انتحال الصفة الصحفية، ما استدعى وضع معايير واضحة لاعتماد الصحفيين المهنيين، لافتًا إلى أن الهيئة تمكنت من الحد من هذه الممارسات في الانتخابات الأخيرة، وتواصل السعي لتطوير حلول مؤسسية مستدامة.



وأشار المعايطة إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين بصورة ممنهجة، مشيدًا بثقة الهيئة العامة في مجلس النقابة المنتخب، ومؤكدًا أهمية دور الصحفيين في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



وأوضح أن الهيئة، بالتعاون مع مجلس النقابة، عملت على مراجعة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الإعلاميين لتغطية الانتخابات، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة العمل المهني، وهو ما انعكس إيجابًا على سير العملية الانتخابية.



وبيّن أن الهيئة تأمل بأن تقتصر تغطية الانتخابات على الصحفيين المعتمدين من النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن تحديات فنية حالت دون تطبيق ذلك بشكل كامل، ما يتطلب مواصلة العمل المشترك لمعالجتها.



ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للتعليمات التنفيذية، وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية للعاملين، إضافة إلى إنشاء منصات تدريب إلكترونية، مع إمكانية إشراك الصحفيين المتقاعدين في لجان الانتخاب، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والتشاركية.



كما أكد المعايطة استعداد الهيئة لتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، تتناول المستجدات في العملية الانتخابية وأُسس التغطية الصحفية، مشددًا على أهمية التبادل المعرفي مع الإعلاميين.



وأعرب المعايطة عن تقديره للإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة في رفع سوية الأداء الإعلامي، معربًا عن أمله في استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.



ومن جانبه، أكد نقيب الصحفيين طارق المومني، أن اللقاء مثمر وبنّاء في إطار خدمة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الإعلاميين لتغطية الانتخابات البلدية المقبلة، بما يضمن ضبط المهنة وتنظيمها، وحمايتها من الدخلاء عليها، خدمة لرسالة الدولة الأردنية.



وأوضح المومني أن النقابة تعمل على تطوير بيئة العمل الصحفي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتنمية المهارات المهنية، مشيرًا إلى التعاون القائم مع الهيئة لإعداد برنامج تدريبي متخصص في الثقافة الحزبية وإدارة العمليات الانتخابية، يراعي خصوصية المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في التغطية الصحفية.



وأشار إلى أن النقابة تعمل على إعداد دليل خاص بالصحفيين، لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات ضمن أطر مهنية واضحة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقة التأطيرية والقانونية بين النقابة والهيئة بما يعكس تكامل الأدوار الوطنية.



وأكد المومني استعداد مركز التدريب في النقابة لتقديم برامج متخصصة في تغطية الانتخابات، وبناء وعي صحفي مسؤول يعزز المشاركة الشعبية ويحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها.