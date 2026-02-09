شراكة مجتمعية واسعة في زراعة 1000 شتلة ضمن مبادرة الحفاظ على البيئة في وادي رم

الوكيل الإخباري- أكّد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في محمية وادي رم تأتي ضمن جهود السلطة المتواصلة للحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية في المحمية، وبما ينسجم مع رؤية السلطة وخطتها ضمن محور الاستدامة لحماية المواقع الطبيعية والسياحية.

