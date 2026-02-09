الإثنين 2026-02-09 08:15 م

شراكة مجتمعية واسعة في زراعة 1000 شتلة ضمن مبادرة الحفاظ على البيئة في وادي رم

الوكيل الإخباري-   أكّد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن مبادرة زراعة الأشجار الأصيلة في محمية وادي رم تأتي ضمن جهود السلطة المتواصلة للحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية في المحمية، وبما ينسجم مع رؤية السلطة وخطتها ضمن محور الاستدامة لحماية المواقع الطبيعية والسياحية.

وأشار النابلسي، خلال رعايته المبادرة، إلى أن الحفاظ على الغطاء النباتي يُعد ركيزة أساسية لاستدامة محمية وادي رم، بوصفها أحد مواقع التراث العالمي، لما له من دور محوري في حماية التوازن البيئي وصون الموارد الطبيعية.

 
 


