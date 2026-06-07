شراكة وطنية جديدة بين الجيش العربي والغذاء والدواء لدعم الأمن الغذائي والدوائي

ووقّع المذكرة عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة، فيما وقّعها عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء مديرها العام الدكتورة رنا عبيدات.
وتهدف المذكرة إلى تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء، سعياً للاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، وبما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع دور القوات المسلحة الأردنية في دعم التنمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، ودور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان الأمن الغذائي والدوائي، وبما يعزز تكامل الأدوار الوطنية ويخدم المصلحة العامة، ويسهم في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف المشتركة.
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