شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه

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الوكيل الإخباري- فعلت محافظة جرش خطة الطوارئ؛ استعدادا لفصل الصيف ولمكافحة الحرائق والحد من انتشارها، وفقا لمحافظ جرش فراس الفاعور. اضافة اعلان





وقال الفاعور الاثنين، خلال اجتماع لمناقشة خطة الطوارئ استعدادا لفصل الصيف، إنّ الخطة شملت "فتح غرف عمليات، وصيانة أبراج المراقبة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، والتنسيق بين الدوائر الرسمية داخل المحافظة، وإزالة الأعشاب في المناطق الحرجية".



وأضاف أنه سيتم فتح غرفة عمليات رئيسية داخل المحافظة لاستقبال الملاحظات والتعامل مع أي طارئ للوصول إلى موقع الحريق ومكافحته قبل الانتشار، مبينا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي شخص يتعمد إشعال الحريق.



وبينت مديرة زراعة جرش عُلا المحاسنة، أن المديرية فعلت 10 أبراج مراقبة منتشرة في مناطق المحافظة مزودة بمناظير وأجهزة لاسلكية للتبليغ عن أي طارئ بشكل سريع أو أي ملاحظة يتم رصدها.



وأوضحت المحاسنة أن المديرية باشرت بزراعة أشتال الخروب، موضحة أن شجر الخروب "يبطئ الحريق ويحد من انتشارة في المناطق الحرجية".



مدير آثار جرش، محمد الشلبي، قال، إنّ المديرية باشرت بإزالة الأعشاب من داخل الموقع الأثري الذي تبلغ مساحتة نحو 750 دونما، مبينا أن نسبة الإنجاز في إزالة الأعشاب من داخل الموقع الأثري بلغت 80%.



وأشار مدير دفاع مدني جرش المقدم ثامر البقاعي، إلى أن المديرية جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع جميع الظروف، موضحا أن المديرية وضعت خطة للتعامل مع الحرائق والحد من انتشارها شملت إجراءات وقائية.



وقال البقاعي، إنّ سرعة الاستجابة لدى المديرية لا تتجاوز 7 دقائق.



وبين مدير فرع شرطة البيئة في جرش النقيب علاء مهيدات، أن شرطة البيئة باشرت منذ بداية أيار بتوزيع منشورات توعوية لزوار المواقع البيئية، مبينا أنه لدى شرطة البيئة سيارتان دفع رباعي تستطيعان الوصول إلى المناطق الوعرة.



ولفت مهيدات إلى أن سيارات الدفع الرباعي مجهزة بمكبرات صوت للمناداة على زوار المواقع البيئية بضرورة ترك الموقع نظيفا، مبينا وجود "طائرة درون" لدى الفرع لتحديد موقع الحريق حال حدوثه.



وأشار مدير التربية والتعليم في محافظة جرش وائل أبو عزام، إلى أن المديرية تنظم حملات تنظيف باستمرار في المناطق الحرجية وإزالة الأعشاب الجافة وتكون هذه الحملات بالتنسيق مع أولياء أمور الطلبة.



وبين مدير شركة الكهرباء/ جرش علاء المومني، أن الشركة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة تعمل على تقليم الأشجار التي تؤثر على أعمدة الكهرباء وأسلاك الضغط العالي، موضحا أن المديرية تفصل التيار الكهربائي في المواقع التي تشهد حريق وذلك حفاظا على سلامة كوادر الإطفاء.