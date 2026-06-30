شرطة الزرقاء تعمم وتبحث عن طفل تغيّب عن منزل ذويه

02:18 م

الوكيل الإخباري- ورد بلاغ مساء الأمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بتغيّب طفل يبلغ 11 عاما من العمر عن منزل ذويه، حيث تم على الفور التعميم عنه وبوشر البحث عنه، حيث تبيّن من خلال التحقيق أنّ الطفل تغيّب عن المنزل قبل ذلك ولأكثر من مرة. اضافة اعلان







