الثلاثاء 2025-05-06 05:56 م
 

"شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

الأمن العام
الامن العام
 
الثلاثاء، 06-05-2025 05:16 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شرطة الطفيلة احتفالا وطنيا في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، بمناسبة الذكرى الـ104 لتأسيس جهاز الأمن العام ويوم العلم الأردني، تحت شعار "104 أعوام من الأمن"، بحضور فعاليات شعبية ورسمية.

وجاء الاحتفال، الذي رعاه قائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور فراس الدويري، بحضور مدير شرطة الطفيلة العميد الدكتور خليل وريكات، ونائب محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، تأكيدا على الاعتزاز الوطني الكبير بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام منذ انطلاقتها الأولى.

اضافة اعلان


وأشار الدويري، إلى مسيرة التطور والتحديث التي شهدها جهاز الأمن خلال العقود الماضية، في العديد من المسارات، حيث مضى الجهاز بسرعة وثبات نحو تطور غير مسبوق في مفهوم العمل الشرطي الشامل، إضافة إلى تعزيز الإمكانيات التكنولوجية والموارد البشرية، لمواكبة متطلبات العمل الأمني.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مخاتير منطقتي النزهة وجبل القصور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء ينعى وزير الشباب الأسبق هشام الشراري

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق في جامعة آل البيت

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون وينصب حاجزا عسكريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ندوة بالاغوار الشمالية حول وسطية الإسلام ومحاربة التطرف

الأمن العام

أخبار محلية "شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطار صنعاء في اليمن ومحطات للطاقة

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله



 
 





الأكثر مشاهدة