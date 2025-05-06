"شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شرطة الطفيلة احتفالا وطنيا في قاعة مؤسسة إعمار الطفيلة، بمناسبة الذكرى الـ104 لتأسيس جهاز الأمن العام ويوم العلم الأردني، تحت شعار "104 أعوام من الأمن"، بحضور فعاليات شعبية ورسمية.



وجاء الاحتفال، الذي رعاه قائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور فراس الدويري، بحضور مدير شرطة الطفيلة العميد الدكتور خليل وريكات، ونائب محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، تأكيدا على الاعتزاز الوطني الكبير بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام منذ انطلاقتها الأولى.

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