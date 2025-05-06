"شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام

وجاء الاحتفال، الذي رعاه قائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور فراس الدويري، بحضور مدير شرطة الطفيلة العميد الدكتور خليل وريكات، ونائب محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، تأكيدا على الاعتزاز الوطني الكبير بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام منذ انطلاقتها الأولى.
وأشار الدويري، إلى مسيرة التطور والتحديث التي شهدها جهاز الأمن خلال العقود الماضية، في العديد من المسارات، حيث مضى الجهاز بسرعة وثبات نحو تطور غير مسبوق في مفهوم العمل الشرطي الشامل، إضافة إلى تعزيز الإمكانيات التكنولوجية والموارد البشرية، لمواكبة متطلبات العمل الأمني.
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