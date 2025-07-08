الثلاثاء 2025-07-08 02:34 م
 

شرطة عجلون تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية شرطة محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "بهمة الشباب نكافح المخدرات" في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون الكبرى بحضور محافظ عجلون نايف الهدايات ومدير الشرطة العميد وصفي العزام.

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وأكد رئيس قسم مكافحة المخدرات في عجلون الرائد ينال جرادات في كلمة له خلال الاحتفال، أن ظاهرة المخدرات تمثل تهديدا مباشرا للإنسان ولا تميز بين غني وفقير.


وأشار إلى أن مكافحة هذه الآفة بالإضافة الى الجانب الأمني تتطلب تكاتفا وطنيا شاملا يشمل الجوانب التوعوية والعلاجية والاجتماعية بالتعاون مع الأسرة والمدرسة والإعلام ومختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا التزام الأجهزة الأمنية بمواصلة واجبها في حماية المجتمع وتقديم الدعم والرعاية لمن وقعوا ضحية هذه الآفة.

 
 
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