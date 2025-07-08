شرطة عجلون تنظم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شرطة محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "بهمة الشباب نكافح المخدرات" في القاعة الهاشمية التابعة لبلدية عجلون الكبرى بحضور محافظ عجلون نايف الهدايات ومدير الشرطة العميد وصفي العزام.

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وأكد رئيس قسم مكافحة المخدرات في عجلون الرائد ينال جرادات في كلمة له خلال الاحتفال، أن ظاهرة المخدرات تمثل تهديدا مباشرا للإنسان ولا تميز بين غني وفقير.