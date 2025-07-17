شرطة معان تطلق مبادرة توقيع وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي، وحماية الأرواح والممتلكات، والحد من الظواهر السلبية.
وأكد محافظ معان خالد الحجاج، أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات يمثل سلوكًا مرفوضًا ومجرمًا قانونيًا، لما يشكله من خطر مباشر على حياة المواطنين، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة الرسمية ووجهاء العشائر وأبناء المجتمع المحلي للحد من هذه الظاهرة.
من جهته، قال مدير شرطة معان العميد باسم العجارمة، إن هذه الوثيقة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الأمنية والمجتمعية التي تنفذها المديرية بالتعاون مع الشركاء، لنشر الوعي القانوني والمجتمعي، وتعزيز ثقافة الأمن والالتزام الذاتي، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من السلوكيات السلبية في المجتمع.
يذكر، أنه سيتم تنفيذ حملات توعوية شاملة ومكثفة في مختلف مناطق المحافظة، تستهدف جميع فئات المجتمع، لرفع الوعي بمخاطر إطلاق الأعيرة النارية، وتعزيز الالتزام المجتمعي بمنع هذه الظاهرة بشكل كامل.
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