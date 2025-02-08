شركات أردنية تبرم اتفاقيات جديدة في معرض قطر الزراعي

ولاقى الجناح الأردني في المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمستثمرين، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الصناعة الزراعية الأردنية على المستوى الإقليمي.
وقال مدير الجناح هيثم الفاعوري، إن معظم الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض وعددها 12 شركة، نجحت في إبرام صفقات وتعاقدات جديدة في السوق القطري ممثلا بعدد من الشركات العاملة في مختلف أنشطة ومجالات القطاع الزراعي.
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