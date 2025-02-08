شركات أردنية تبرم اتفاقيات جديدة في معرض قطر الزراعي

الوكيل الإخباري- اختتمت في الدوحة اليوم السبت، فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته الـ12 بمشاركة ناجحة وحضور لافت لعدد من الشركات الزراعية الأردنية.

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ولاقى الجناح الأردني في المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمستثمرين، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الصناعة الزراعية الأردنية على المستوى الإقليمي.