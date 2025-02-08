 
السبت 2025-02-08 08:00 م
 

شركات أردنية تبرم اتفاقيات جديدة في معرض قطر الزراعي

أعلام قطر
قطر
السبت، 08-02-2025 05:12 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في الدوحة اليوم السبت، فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته الـ12 بمشاركة ناجحة وحضور لافت لعدد من الشركات الزراعية الأردنية.

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ولاقى الجناح الأردني في المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمستثمرين، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الصناعة الزراعية الأردنية على المستوى الإقليمي.


وقال مدير الجناح هيثم الفاعوري، إن معظم الشركات الأردنية المشاركة بالمعرض وعددها 12 شركة، نجحت في إبرام صفقات وتعاقدات جديدة في السوق القطري ممثلا بعدد من الشركات العاملة في مختلف أنشطة ومجالات القطاع الزراعي.

 
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