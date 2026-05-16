شركات التخليص: استكمال إجراءات 310567 بيانا جمركيا منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري- كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن الشركات العاملة بالقطاع في مختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 310567 بيانا جمركيا واستكملت إجراءاتها خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وأظهرت معطيات إحصائية للنقابة، أن عدد البيانات التي جرى تنظيمها بالثلث الأول من العام الحالي ومن خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي، 65999 بيانا، وفي مركز جمرك العقبة 62393 بيانا.



وأشارت إلى إن شركات التخليص العاملة في مركز جمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا، نظمت بالثلث الأول من العام الحالي 20551 بيانا، بينما بلغت 5132 بيانا في جمرك الكرامة (الرويشد) الذي يربط المملكة مع العراق.



وبينت أن عدد البيانات التي جرى تنظيمها بالثلث الأول من العام الحالي من خلال جمرك مطار التخليص في زيزيا بلغ 52303 بيانات، فيما بلغت 29347 بيانا من خلال جمرك عمان، و13743 بيانا في مركز التجارة الإلكترونية.



وأشارت إلى أن حجم المناولة الكلية في ميناء الميناء الرئيسي بالعقبة بلغت بالثلث الأول من العام الحالي ما يقارب 4 ملايين طن مقابل 3.189 مليون طن بالفترة نفسها من العام الماضي 2025، تم التعامل معها من خلال 566 سفينة.



وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن عدد الحاويات الواردة التي تعامل معها ميناء حاويات العقبة بالثلث الأول من العام الحالي زاد بمقدار 10691 حاوية، وصولا إلى 159852 حاوية، مقابل 149161 حاوية بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ عدد البواخر التي وصلت لميناء الحاويات بالعقبة خلال الثلث الأول من العام الحالي 205 بواخر، مقابل 198 باخرة بالفترة نفسها من 2025.



وبينت المعطيات الإحصائية، إن إجمالي المناولة لجهة الصادر والوارد في ميناء الحاويات زاد بالثلث الأول من العام الحالي، بمقدار 56467 وحدة مكافئة، ليصل إلى 316010 وحدة مكافئة، مقابل 259543 وحدة مكافئة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وحول أنماط الشاحنات بالمملكة، أشارت المعطيات الإحصائية أنها تتوزع بين رأس قاطر بعدد 19432، و25657 نصف مقطورة، و12448 مركبة للشحن.



وأشارت المعطيات إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت مركز جمرك جابر بالاتجاهين (دخول وخروج) بلغ بالثلث الأول من العام الحالي 157729 شاحنة أردنية أو أجنبية، مقابل 139299 شاحنة للفترة نفسها من 2025.