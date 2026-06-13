السبت 2026-06-13 11:46 ص

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر
شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر
 
السبت، 13-06-2026 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 395 ألف بيان جمركي واستكملت إجراءاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

اضافة اعلان


وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة، أن عدد البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ومن خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي 86876 بيانا، وفي مركز جمرك العقبة 76111 بيانا.


وأشارت إلى إن شركات التخليص العاملة في مركز جمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا، نظمت واستكملت إجراءات 27769 بيانا خلال نفس الفترة، بينما بلغت 6577 بيانا في جمرك الكرامة (الرويشد) الذي يربط المملكة العراق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

أخبار الشركات زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

غرفة تجارة عمّان

أخبار محلية تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

أخبار محلية شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 