شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

الوكيل الإخباري- كشفت نقابة شركات التخليص ونقل البضائع، أن الشركات العاملة بالقطاع بمختلف المراكز الجمركية والحدودية للمملكة نظمت 395 ألف بيان جمركي واستكملت إجراءاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

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وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة، أن عدد البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ومن خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي 86876 بيانا، وفي مركز جمرك العقبة 76111 بيانا.