شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

وأظهرت معطيات إحصائية رصدتها النقابة، أن عدد البيانات التي تم تنظيمها واستكمال إجراءاتها بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ومن خلال جمرك العمري الذي يربط المملكة مع السعودية ودول الخليج العربي 86876 بيانا، وفي مركز جمرك العقبة 76111 بيانا.
وأشارت إلى إن شركات التخليص العاملة في مركز جمرك جابر الذي يربط المملكة مع سوريا، نظمت واستكملت إجراءات 27769 بيانا خلال نفس الفترة، بينما بلغت 6577 بيانا في جمرك الكرامة (الرويشد) الذي يربط المملكة العراق.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون
-
مؤتمر التطوير السياحي والثقافي يفتح آفاق الزرقاء على خارطة السياحة العالمية
-
تنويه صادر عن مديرية الأمن العام حول جريمة معان
-
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
-
إصابة شخص بعيار ناري في معان والمطلق يسلم نفسه
-
7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026
-
ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة
-
أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها