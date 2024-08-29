شركات طيران تعيد تشغيل خطوطها إلى الأردن - اسماء

06:31 م

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الوكيل الإخباري- - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، "عاودت شركتي طيران عالمية التشغيل إلى الأردن من أصل 5 شركات قامت سابقا بتعليق تشغيلها من وإلى الأردن" . اضافة اعلان





وأوضح أن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا وشركة الطيران النمساوية أعادت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة عمان.