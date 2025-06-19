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شركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى عمّان - أسماء

تعبيرية
شركات طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى عمّان - أسماء
 
الخميس، 19-06-2025 01:12 م
الوكيل الإخباري-  قررت عدة شركات طيران دولية تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة الأردنية عمّان، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، لاسيما نتيجة التصعيد العسكري بين إيران و"إسرائيل".اضافة اعلان


وبحسب المعلومات المعلنة، فإن قائمة الشركات التي علّقت رحلاتها تشمل:

طيران الإمارات (Emirates Airlines): تعليق الرحلات حتى 22 حزيران/يونيو.
الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines): تعليق الرحلات حتى 19 حزيران/يونيو.
فلاي دبي (Fly Dubai): تعليق الرحلات حتى 22 حزيران/يونيو.
مصر للطيران (Egypt Air): تعليق الرحلات حتى 19 حزيران/يونيو.
بيغاسوس (Pegasus): تعليق الرحلات حتى 30 حزيران/يونيو.
طيران الخليج (Gulf Air): تعليق الرحلات حتى 27 حزيران/يونيو.
الطيران العُماني (Oman Air): تعليق الرحلات حتى 22 حزيران/يونيو.
الخطوط الجوية البريطانية (British Airways): تعليق الرحلات حتى 1 تموز/يوليو.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في ظل استمرار التحذيرات الجوية وتقييم شركات الطيران للمخاطر المحتملة على مسارات الطيران في أجواء المنطقة.

هذا ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجهات الأردنية حول موعد استئناف هذه الرحلات، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سلامة المسافرين وحركة الملاحة الجوية.
 
gnews

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