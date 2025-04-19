شركة الأسواق الحرة الأردنية تخصص 5٪؜ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية لثلاث سنوات

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح، إن مجلس إدارة الشركة قرر تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من أرباح الشركة وعلى مدار 3سنوات، للمساهمة في الجهد والواجب الوطني للنهوض بالواقع التنموي ومأسسة المسؤولية المجتمعية.

اضافة اعلان