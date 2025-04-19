السبت 2025-04-19 12:32 م
 

شركة الأسواق الحرة الأردنية تخصص 5٪؜ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية لثلاث سنوات

شركة الأسواق الحرة الأردنية
شركة الأسواق الحرة الأردنية
 
السبت، 19-04-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-    قال رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أيمن المفلح، إن مجلس إدارة الشركة قرر تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من أرباح الشركة وعلى مدار 3سنوات، للمساهمة في الجهد والواجب الوطني للنهوض بالواقع التنموي ومأسسة المسؤولية المجتمعية.

اضافة اعلان


وأكد المفلح أن هذه المبادرة ستخصص لدعم قطاعي التعليم والصحة مساهمة من الشركة في بناء و/أو صيانة المدارس والمرافق والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذين القطاعين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام المعنية وضمن ذات الآلية التي تم اعتمادها من الشركات والبنوك التي خصصت أموالا لهذه الغاية.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تقرر وقف قطع الاجازات دون راتب للمعلمين

فل

فن ومشاهير حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

لبف

فن ومشاهير 350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه

بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية 24.3 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتقليل فاقد المياه في الأردن

شركة الأسواق الحرة الأردنية

أخبار محلية شركة الأسواق الحرة الأردنية تخصص 5٪؜ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية لثلاث سنوات

بر

أخبار الشركات "طلبات" الأردن وجامعة الحسين التقنية تتعاونان لتمكين الشباب الأردني من خلال التعليم التقني والتدريب المهني

بث

فن ومشاهير مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد: بكاء النجوم وتوديع حزين



 
 





الأكثر مشاهدة