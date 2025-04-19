شركة الأسواق الحرة الأردنية تخصص 5٪؜ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية لثلاث سنوات

وأكد المفلح أن هذه المبادرة ستخصص لدعم قطاعي التعليم والصحة مساهمة من الشركة في بناء و/أو صيانة المدارس والمرافق والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذين القطاعين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام المعنية وضمن ذات الآلية التي تم اعتمادها من الشركات والبنوك التي خصصت أموالا لهذه الغاية.
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