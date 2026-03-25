الأربعاء 2026-03-25 01:38 م

شركة العطارات: الصخر الزيتي يقلل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود

الأربعاء، 25-03-2026 12:36 م

الوكيل الإخباري- قالت شركة العطارات للطاقة إن الصخر الزيتي يعد مصدرا محليا لوقود الطاقة يدخل ضمن خليط الطاقة في الأردن، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، لكونه لا يرتبط بأسعار البورصات العالمية مثل النفط والغاز.

وأوضحت مصادر في الشركة، الأربعاء، أن الصخر الزيتي يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود، ويغطي قرابة 16% من احتياج الأردن من الكهرباء، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأشارت المصادر إلى أن الأردن يعد من أكبر الدول امتلاكا لاحتياطيات الصخر الزيتي في العالم.


وأكدت المصادر، أن شركة العطارات للطاقة تعمل حاليا بكامل قدرتها التشغيلية، وتزود الشبكة الوطنية بـ470 ميغاواط من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي وتحويله إلى طاقة، وهي أقصى قدرة إنتاجية صممت لها البويلرات.


وبينت أن الشركة تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية منذ بدء تشغيل المرحلة الثانية في عام 2023، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية مستمران بأعلى درجاتهما.


وأكدت أن الشركة أنها في أعلى درجات الجاهزية لأي طارئ محتمل، وأن لديها خطط طوارئ تعمل عليها عند الحاجة.

 
 


التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية جامعة حكومية تحوّل دوام الطلبة عن بُعد الخميس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

عربي ودولي طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

أخبار محلية اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

حادث قطار مروّع في باكستان

منوعات حادث قطار مروّع في باكستان

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%



 






