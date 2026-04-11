شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تنجز تحديث رافعتين لتحسين الكفاءة التشغيلية

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات، عن الانتهاء من مشروع تحديث وصيانة رافعتين من نوع "موبايل كرين"، بالتعاون مع الشركة الألمانية المصنعة "Konecranes Retrofit"، بتكلفة بلغت 600 ألف دينار، في حين أن شراء رافعتين جديدتين كان سيكلف الشركة أكثر من 12 مليون دينار.





وبحسب بيان للشركة، السبت، أوضح خليفات، أن مشروع الصيانة جاء وفق نظام المشتريات المعتمد، نظرا لتقادم عمر الآليات التي تجاوزت 20 عاما، وحرصا على الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية في الميناء.



وبين أن أعمال التحديث شملت الهيكل المعدني، وأنظمة الرفع، والأنظمة الهيدروليكية والكهربائية، إضافة إلى أنظمة التحكم والبرمجيات، وأسهمت هذه العمليات في تحويل الرافعتين إلى مواصفات تعادل موديل 2023، رغم أن الشركة المصنعة كانت قد اعتبرتهما خارج الخدمة سابقا.



وقال إن القدرة التشغيلية لكل رافعة تبلغ نحو 100 طن في الساعة، مشيرا إلى إجراء فحوصات فنية شاملة بإشراف خبراء من الشركة المصنعة، إضافة إلى الاستعانة بشركة فحص محايدة للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة الآليات قبل إدخالها إلى الخدمة.



وأشار خليفات إلى أن المشروع بدأ بطرح العطاء عام 2023، ثم انطلقت أعمال التحديث في تشرين الأول الماضي واستمرت 4 أشهر، ليتم الانتهاء منها في الشهر الماضي، إذ أثبتت الرافعات، بعد التشغيل التجريبي، كفاءة عالية واستقرارا في الأداء ومستوى أمان مرتفع.



وأضاف أن هذه الخطوة تمثل خيارا استراتيجيا لضمان استمرارية العمليات التشغيلية في الميناء، وإطالة العمر التشغيلي للآليات، وتقليل الأعطال المفاجئة، وتحسين مؤشرات الأداء، إلى جانب تجنب تكاليف شراء معدات جديدة مرتفعة.



يذكر أن "الموبايل كرين" هي رافعة متنقلة تستخدم في الموانئ لعمليات مناولة وتحميل وتفريغ البضائع الثقيلة من السفن وإليها، وتمتاز بمرونتها العالية وقدرتها على التحرك داخل ساحات الميناء والعمل بكفاءة في مختلف ظروف التشغيل، ما يجعلها من أهم المعدات التشغيلية الحيوية في منظومة العمل المينائي.





