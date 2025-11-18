شركة العقبة للموانئ تصدر بياناً حول حادثة سقوط القطعة الحديدية

وباشرت إدارة شركة العقبة للموانئ بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث واسبابه .
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات في تصريح صحفي ان الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا اثناء قيام فريق عمل صيانة الموبايل كرين بأجراء الصيانة المقررة وذلك ضمن برنامج الصيانة المقررة .
وبين خليفات ان القطعة الحديدية سقطت من الالية على ارتفاع 25 متر على فني الصيانة مباشرة مما أدى الى وفاته.
وبين خليفات انه تم اتخاذ اجراءات الاستجابة ضمن التعليمات المقررة في وحدة السلامة العامة وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
