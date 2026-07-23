شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية

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حصلت شركة الغاز الحيوي الأردنية، المملوكة بالكامل لأمانة عمان الكبرى، على ثلاث شهادات دولية معتمدة في أنظمة الإدارة .



وهي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، و 14001:2015 ISO لنظام الإدارة البيئية،

و ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية .



وجاء الحصول على هذه الشهادات بعد استكمال متطلبات التدقيق والتقييم وفق المواصفات الدولية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجودة، وحماية البيئة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.



وقال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق ونائب رئيس هيئة المديرين في شركة الغاز الحيوي الأردنية، المهندس محمد الفاعوري، أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الامانة و الشركة على تطوير منظومة العمل المؤسسية ورفع كفاءة الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمشغل وطني رائد في إدارة واستثمار الغاز الحيوي وتقديم الخدمات البيئية المستدامة.



و يشار الى ان شركة الغاز الحيوي الأردنية تأسست عام 1998، كشراكة بين أمانة عمان الكبرى وشركة توليد الكهرباء المركزية، قبل أن تستحوذ الأمانة بالكامل عليها بنسبة 100% عام 2020.



وتعد الشركة رائدة في تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، حيث بدأت مسيرتها بتنفيذ أول مشروع لاستغلال الغاز الحيوي في مكب الرصيفة القديم بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف جمع غاز الميثان الناتج عن تحلل النفايات ومعالجته لإنتاج الكهرباء والحد من الانبعاثات الضارة.



وتوسعت أعمال الشركة لاحقاً لتشمل تشغيل وصيانة مشروع استرداد غاز المكب وإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي شرق العاصمة، والذي يعد من أضخم مشاريع تحويل الغاز إلى طاقة في المملكة.



وفي إطار رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية للمحطة، بدأت أمانة عمان خلال عام 2026 بإجراءات تركيب محرك رابع لتشغيل وحدة توليد جديدة، مما يعزز مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد الدائري ومواجهة آثار التغير المناخي.





