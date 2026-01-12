شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الاثنين، إن الشركة مستعدة للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة، من خلال حزمة من الإجراءات والخطط الشاملة التي تم وضعها مسبقا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، لضمان ديمومة تزويد المملكة بالطاقة الكهربائية واستقرارها، وبأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والحد من تأثيرات المنخفض الجوي على الشبكة.
وأضاف البطاينة أن كوادر الشركة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الأعمال شملت توسعة عدد من محطات التحويل لرفع قدرتها الاستيعابية، وغسيل العوازل لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي، إضافة إلى صيانة أبراج خطوط النقل الكهربائي.
وأكد أن مركز المراقبة والتحكم والفرق الميدانية في مختلف مواقع العمل على أهبة الاستعداد، للحفاظ على جاهزية الشبكة الكهربائية، والتعامل بكفاءة مع الحالة الجوية المتوقعة.
ونوه إلى استعداد الشركة لمواجهة الأحمال من خلال تفقد خطوط النقل ومحطات التحويل، واعتماد نظام المناوبات في محطات التحويل الرئيسة وعلى مدار الساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ قد يحدث على نظام النقل خلال فترة زمنية وجيزة.
وأشار البطاينة إلى التزام شركة الكهرباء الوطنية بتنفيذ خططها المعتمدة وفق أعلى المعايير، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية، بما يضمن استقرار النظام الكهربائي الوطني.
