شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم

الوكيل الإخباري- أكدت شركة الكهرباء الوطنية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي القادم وما يرافقه من انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأحمال الكهربائية على الشبكة الوطنية.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الاثنين، إن الشركة مستعدة للتعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية المتوقعة، من خلال حزمة من الإجراءات والخطط الشاملة التي تم وضعها مسبقا للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، لضمان ديمومة تزويد المملكة بالطاقة الكهربائية واستقرارها، وبأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والحد من تأثيرات المنخفض الجوي على الشبكة.



وأضاف البطاينة أن كوادر الشركة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الأعمال شملت توسعة عدد من محطات التحويل لرفع قدرتها الاستيعابية، وغسيل العوازل لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي، إضافة إلى صيانة أبراج خطوط النقل الكهربائي.



وأكد أن مركز المراقبة والتحكم والفرق الميدانية في مختلف مواقع العمل على أهبة الاستعداد، للحفاظ على جاهزية الشبكة الكهربائية، والتعامل بكفاءة مع الحالة الجوية المتوقعة.



ونوه إلى استعداد الشركة لمواجهة الأحمال من خلال تفقد خطوط النقل ومحطات التحويل، واعتماد نظام المناوبات في محطات التحويل الرئيسة وعلى مدار الساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ قد يحدث على نظام النقل خلال فترة زمنية وجيزة.