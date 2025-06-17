الثلاثاء 2025-06-17 08:35 ص
 

شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً لتوريد محولات فولتية

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، اليوم، عن طرح العطاء رقم (2025/23) لتوريد محولات فولتية بقدرة 132 كيلوفولت، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحديث وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء في المملكة.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في إعلانها الرسمي أن ثمن نسخة العطاء يبلغ 125 ديناراً أردنياً غير مستردة، فيما تبلغ قيمة الكفالة البنكية للدخول في العطاء 4500 دينار أردني. وحددت الشركة موعد إغلاق العطاء في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 3 آب 2025.

ودعت الشركة المتعهدين الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة دائرة المشتريات في مبنى شركة الكهرباء الوطنية – شارع زهران، منطقة الصويفية، بعد الاطلاع على المواصفات والشروط العامة والخاصة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.nepco.com.jo

كما نوهت شركة الكهرباء الوطنية إلى ضرورة دفع قيمة نسخة العطاء لدى حسابها في بنك القاهرة عمان – فرع الصويفية، رقم الحساب (090000495211)، واستلام سند قبض رسمي يُرفق مع العرض المقدم. وأكدت الشركة أنها لا تفوض أي جهة لاستلام أو تسليم أية مبالغ مالية أو وثائق تتعلق بالعطاءات نيابة عنها.

وأشارت الشركة إلى أنه يجب تسليم العروض إلى أمين سر لجنة الشراء ضمن الموعد المحدد، مع ضرورة إرفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة الكفالة المطلوبة، مبينة أنه لن يتم قبول أي عروض يتم تقديمها بعد موعد الإغلاق.

ويُتاح للشركات المتقدمة حضور جلسة فتح العروض، والتي ستعقد في نفس يوم الإغلاق في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

ويأتي هذا العطاء في إطار خطط شركة الكهرباء الوطنية لتحديث مكونات الشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز موثوقية التزويد بالطاقة.


Image1_620251772126593051479.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأميركية في القدس

عربي ودولي واشنطن تُغلق سفارتها في إسرائيل بسبب التصعيد .. ومواطنيها بلا إجلاء

انت

عربي ودولي "‌أكسيوس": اقتراح لعقد اجتماع بين إدارة ترامب وإيران هذا الأسبوع

ب

عربي ودولي وزير الدفاع الأمريكي: سياستنا في الشرق الأوسط دفاعية ولا نية لشن هجمات ضد طهران

ب

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب مواقع تخزين وإطلاق صواريخ غرب إيران

تعبيرية

أخبار محلية إصابة بليغة وأخرى متوسطة بحادث دهس بعد دوار الرجيب

ل

عربي ودولي هل بدأ العد النازلي نحو "القنبلة النووية الإيرانية".. من يصل إليها أولا؟

جنود الاحتلال في غزة

فلسطين مقتل جندي من جولاني في خان يونس وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة

وزارة العدل

أخبار محلية وزارة العدل تعلن انتقال قصر عدل معان إلى مقره الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة