شركة الكهرباء الوطنية تطرح عطاءً لتوريد محولات فولتية

وأوضحت الشركة في إعلانها الرسمي أن ثمن نسخة العطاء يبلغ 125 ديناراً أردنياً غير مستردة، فيما تبلغ قيمة الكفالة البنكية للدخول في العطاء 4500 دينار أردني. وحددت الشركة موعد إغلاق العطاء في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 3 آب 2025.
ودعت الشركة المتعهدين الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة دائرة المشتريات في مبنى شركة الكهرباء الوطنية – شارع زهران، منطقة الصويفية، بعد الاطلاع على المواصفات والشروط العامة والخاصة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.nepco.com.jo
كما نوهت شركة الكهرباء الوطنية إلى ضرورة دفع قيمة نسخة العطاء لدى حسابها في بنك القاهرة عمان – فرع الصويفية، رقم الحساب (090000495211)، واستلام سند قبض رسمي يُرفق مع العرض المقدم. وأكدت الشركة أنها لا تفوض أي جهة لاستلام أو تسليم أية مبالغ مالية أو وثائق تتعلق بالعطاءات نيابة عنها.
وأشارت الشركة إلى أنه يجب تسليم العروض إلى أمين سر لجنة الشراء ضمن الموعد المحدد، مع ضرورة إرفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة الكفالة المطلوبة، مبينة أنه لن يتم قبول أي عروض يتم تقديمها بعد موعد الإغلاق.
ويُتاح للشركات المتقدمة حضور جلسة فتح العروض، والتي ستعقد في نفس يوم الإغلاق في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
ويأتي هذا العطاء في إطار خطط شركة الكهرباء الوطنية لتحديث مكونات الشبكة الكهربائية الوطنية وتعزيز موثوقية التزويد بالطاقة.
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