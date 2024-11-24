شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء

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الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة،اليوم الأحد عن خطة طوارئ وتدابير احترازية أعدتها الشركة استعدادا لمواجهة حالات الطوارئ، وأي تحديات فنية تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء. اضافة اعلان





وقال البطاينة في تصريح صحفي، أن الشركة أعدت خطة الطوارئ والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتأكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أية مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل)، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.



وأضاف أن الشركة ومن خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها في جنوب عمان تبذل جهوداً لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.



وأشار البطاينة، إلى أن الشركة وبحسب الخطة انجزت أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها ورتبت مناوبات للمهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة ومناوبات للمهندسين في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة.

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