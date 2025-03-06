شركة توزيع الكهرباء تكرم عاملاتها في يوم المرأة العالمي

وأكدت حمدان، أهمية دور المرأة في مختلف القطاعات، وسعيها الدائم لتقديم فرص متساوية للنساء والرجال في جميع المناصب والمستويات الوظيفية، مشيرة إلى أن الشركة تفخر بوجود 135 موظفة لديها، يمثلن 9 بالمئة من إجمالي الموظفين، ويعملن في مختلف المجالات الهندسية والمالية والإدارية، في جميع مناطق عمل الشركة.
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