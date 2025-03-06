شركة توزيع الكهرباء تكرم عاملاتها في يوم المرأة العالمي

الوكيل الإخباري- كرمت مدير عام شركة توزيع الكهرباء، المهندسة ريم حمدان، اليوم الخميس، موظفات الشركة احتفالاً بيوم المرأة العالمي، تقديراً لإنجازاتهن ومساهمتهن في تقدم الشركة، وذلك ضمن الاحتفال الذي نظمته لجنة المرأة في قطاع الكهرباء، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء.

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