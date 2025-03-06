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شركة توزيع الكهرباء تكرم عاملاتها في يوم المرأة العالمي

شركة توزيع الكهرباء
شركة توزيع الكهرباء
 
الخميس، 06-03-2025 07:14 م

الوكيل الإخباري-    كرمت مدير عام شركة توزيع الكهرباء، المهندسة ريم حمدان، اليوم الخميس، موظفات الشركة احتفالاً بيوم المرأة العالمي، تقديراً لإنجازاتهن ومساهمتهن في تقدم الشركة، وذلك ضمن الاحتفال الذي نظمته لجنة المرأة في قطاع الكهرباء، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء.

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وأكدت حمدان، أهمية دور المرأة في مختلف القطاعات، وسعيها الدائم لتقديم فرص متساوية للنساء والرجال في جميع المناصب والمستويات الوظيفية، مشيرة إلى أن الشركة تفخر بوجود 135 موظفة لديها، يمثلن 9 بالمئة من إجمالي الموظفين، ويعملن في مختلف المجالات الهندسية والمالية والإدارية، في جميع مناطق عمل الشركة.

 
 
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