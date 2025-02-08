 
السبت 2025-02-08 07:59 م
 

شركة توزيع الكهرباء توضح حول انقطاع الكهرباء عن مشتركين

شبكة كهربائية
مولد كهربائي
السبت، 08-02-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، أن فرق الطوارئ تعاملت بكفاءة مع تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة، حيث جرى إصلاح جميع الأعطال المسجلة بنسبة 100 بالمئة.

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وأوضحت في بيان صحفي، اليوم السبت، أن المنخفض شهد تراكما للثلوج في بعض مناطق امتياز الشركة من محافظات الجنوب، مما أدى إلى تسجيل 1978 عطلاً كهربائياً، جرت معالجتها بالكامل خلال الفترة من فجر يوم الخميس الماضي وحتى مساء اليوم السبت.


وأشارت إلى أن مركز الاتصال تلقى 14307 مكالمات خلال يومي المنخفض، معظمها من محافظات الكرك والطفيلة ومعان، نتيجة تساقط الثلوج والرياح الشديدة والغبار الكثيف وتطاير الألواح المعدنية على الشبكة، بينما بلغ معدل إعادة التيار للمشتركين حوالي ساعة واحدة.


وأوضحت حمدان أن الشركة، بالتنسيق والتوجيه من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فعلت خطة الطوارئ السنوية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، داعية المشتركين في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة والأغوار والمنطقة الشرقية إلى التواصل عبر الرقم المجاني 113 في حال وجود أية أعطال.

 
gnews

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