شركة زين تهنئ الملك بذكرى ميلاده

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً؛ تجدّد الشركة مشاعر الفخر والاعتزاز بجلالة القائد الأعلى، قدوة الأردنيين وقائدهم على دروب المجد، وسند الأهل والأشقاء بمواقفه المشرفة تجاه أمته.
وتواصل شركة زين استعداداتها لفعاليتها الاحتفالية السنوية بهذه المناسبة العزيزة، والتي تتضمن مسيرة ضخمة للدراجات النارية ستنطلق صباح غد الجمعة من مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، لتجوب شوارع عمان وصولاً إلى نقطة الختام في متحف الدبابات الملكي.
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