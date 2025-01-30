شركة زين تهنئ الملك بذكرى ميلاده

الوكيل الإخباري- ترفع شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد ميلاد جلالته الثالث والستون.

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وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً؛ تجدّد الشركة مشاعر الفخر والاعتزاز بجلالة القائد الأعلى، قدوة الأردنيين وقائدهم على دروب المجد، وسند الأهل والأشقاء بمواقفه المشرفة تجاه أمته.