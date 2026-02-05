شركة كهرباء إربد تكرّم محافظها السابق رضوان العتوم تقديرا لمسيرته الإدارية والتنموية

الوكيل الإخباري- كرمت شركة كهرباء إربد، اليوم محافظ إربد السابق رضوان العتوم، وذلك في مقر الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سمير مبيضين، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الشركة المهندس بشار التميمي، إلى جانب عدد من كبار موظفي الشركة، تقديرًا لجهوده المتميزة ودوره الفاعل في العمل الإداري والتنموي خلال سنوات خدمته في محافظة إربد.

اضافة اعلان



وألقى رئيس مجلس الإدارة سمير مبيضين كلمة أشاد فيها بجهود رضوان العتوم، مؤكدًا أن محافظة إربد خلال فترة توليه شهدت إدارة رشيدة ومتوازنة لمختلف الملفات والقضايا لا سيما الملفات المجتمعية والتنموية والخدمية، التي تتطلب حسًا عاليًا بالمسؤولية وقدرة على التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية.



وأشار مبيضين إلى أن العتوم مثّل نموذجًا للمسؤول القادر على بناء الشراكات الحقيقية وتعزيز العمل المؤسسي القائم على التكامل، لافتًا إلى أن العلاقة التي جمعت المحافظة بشركة كهرباء إربد اتسمت بالتعاون الإيجابي والعمل المشترك، وبما انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية في المحافظة.



من جانبه، ألقى المدير العام لشركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي كلمة عبّر فيها عن بالغ الشكر والتقدير للمحافظ السابق العتوم مثمنًا حكمته الوازنة ونهجه الإداري القائم على الحوار والتنسيق، وقدرته على إدارة الملفات التنموية والإدارية بكفاءة واقتدار.



بدوره، ألقى المحافظ السابق رضوان العتوم كلمة عبّر فيها عن شكره واعتزازه بهذا التكريم، معتبرًا إياه تكريمًا للعمل المؤسسي المشترك، وليس لشخصه فقط وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به شركة كهرباء إربد، وبمستوى أدائها المهني، وبما حققته من تطور ملموس في تقديم الخدمات، وتحديث البنية التحتية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.



وأكد العتوم أهمية الدور الذي تضطلع به شركة كهرباء إربد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة مشددًا على أن نجاح المؤسسات الخدمية يرتبط بروح الفريق، وبناء الشراكات الفاعلة، ومراعاة البعد التنموي إلى جانب البعد الخدمي.