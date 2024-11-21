شركة مملوكة للحكومة قريباً لغاية إنشاء المدينة الجديدة في العاصمة عمان

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر حكومية لـ "الوكيل الإخباري"بأن النوايا تتجه نحو تأسيس شركة مملوكة للحكومة لغاية إنشاء مشروع المدينة الجديدة في العاصمة عمان . اضافة اعلان





وبحسب المصادر ، فإن الحكومة أقرت قبل أسبوعين من الآن المخطط الشمولي للمدينة الجديدة ، وذلك في إطار العمل على وضع حجر الأساس وبدء العمل على إنشائها .