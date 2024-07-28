شعراء أردنيون وعرب يستحضرون أوجاع غزة

الوكيل الإخباري - استحضر شعراء أردنيون وعرب في أمسية شعرية، اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان ضمن البرنامج الثقافي بالدورة الـ 38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، أوجاع غزة وأهلها وما يواجهونه من ويلات جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها.



وشارك في الأمسية التي جاءت ضمن برنامج رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع إدارة المهرجان الشعراء :الدكتور علي غبن والدكتورة إيمان عبدالهادي من الأردن، والدكتور حازم مبروك من مصر، وحسن النجار من الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله العريمي من سلطنة عمان.



وجال الشعراء المشاركون في الأمسية التي أدارها عضو الرابطة عمر العامري، بفضاءات القصائد المحملة بمضامين وطنية وأخرى وجدانية، عبرت عما يختلج الشاعر من مكنونات تنهل من الراهن الوطني والإنساني.



وتنوعت القراءات الشعرية في الأمسية التي حضرها جمهور من المثقفين والمهتمين، بفنون وأساليب الشعر والقصيدة بين العمودي والتفعيلة.