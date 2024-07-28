شعراء أردنيون وعرب يستحضرون أوجاع غزة

وشارك في الأمسية التي جاءت ضمن برنامج رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع إدارة المهرجان الشعراء :الدكتور علي غبن والدكتورة إيمان عبدالهادي من الأردن، والدكتور حازم مبروك من مصر، وحسن النجار من الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله العريمي من سلطنة عمان.
وجال الشعراء المشاركون في الأمسية التي أدارها عضو الرابطة عمر العامري، بفضاءات القصائد المحملة بمضامين وطنية وأخرى وجدانية، عبرت عما يختلج الشاعر من مكنونات تنهل من الراهن الوطني والإنساني.
وتنوعت القراءات الشعرية في الأمسية التي حضرها جمهور من المثقفين والمهتمين، بفنون وأساليب الشعر والقصيدة بين العمودي والتفعيلة.
وفي ختام الأمسية، سلّم نائب رئيس الرابطة الدكتور رياض ياسين، مندوبا عن إدارة المهرجان الشعراء المشاركين شهادات المهرجان التكريمية.