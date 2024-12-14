"شعلة الأردن الكشفية" تحتفل بيوم التطوع العالمي

واشتمل الحفل على معرض صور المجموعة على مدى 20 عاما، تحكي تاريخ الأردن وطنيا وكشفيا وبيئيا وتوعويا، كما تخلل الحفل كلمات وقصائد شعرية وفقرات كشفية متنوعة.
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