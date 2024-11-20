شفاء أول حالة مرضية لطفلة بالخلايا التائية في مستشفى الملكة رانيا

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: “إن المديرية تسعى دائماً لتكون سباقة في إدخال كل ما هو جديد ومتطور في عالم الطب، وإن إدخال طرق جديدة لعلاج أمراض الدم عند البالغين والأطفال، يهدف إلى تطوير وتعزيز المنظومة الطبية لتخدم كافة الفئات العمرية ممن يعانون من أمراض الدم المستعصية”.
وأشاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية على جهود الفريق الطبي المشرف على العملية والذي تكون من قسم أمراض الدم والأورام وأطباء المختبر وكادر تمريضي وصيدلي مميز.
بدوره، بين مدير المستشفى أن الطفلة التي أُجري لها علاج بالخلايا التائية قد ثبت خلوها من المرض ودخولها في مرحلة الشفاء التام، وذلك بعد إجراء الفحوصات وخزعة نخاع العظم.
من جهتهم عبر أهل الطفلة عن شكرهم وتقديرهم للخدمات الطبية الملكية، لما بذلته من جهود، وسعيها المستمر في توفير بيئة علاجية متكاملة وآمنة للمرضى، من خلال تقديم للرعاية الطبية المثلى بمهارة وكفاءة عالية.
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