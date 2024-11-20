شفاء أول حالة مرضية لطفلة بالخلايا التائية في مستشفى الملكة رانيا

الوكيل الإخباري- نجح فريق طبي متخصص من قسم أمراض الدم والأورام، اليوم الأربعاء، بعلاج أول حالة لطفلة تبلغ من العمر ١٢ عاماً بالخلايا التائية، كانت تعاني من ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد البائي، في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال.

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وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية: “إن المديرية تسعى دائماً لتكون سباقة في إدخال كل ما هو جديد ومتطور في عالم الطب، وإن إدخال طرق جديدة لعلاج أمراض الدم عند البالغين والأطفال، يهدف إلى تطوير وتعزيز المنظومة الطبية لتخدم كافة الفئات العمرية ممن يعانون من أمراض الدم المستعصية”.



وأشاد مدير عام الخدمات الطبية الملكية على جهود الفريق الطبي المشرف على العملية والذي تكون من قسم أمراض الدم والأورام وأطباء المختبر وكادر تمريضي وصيدلي مميز.



بدوره، بين مدير المستشفى أن الطفلة التي أُجري لها علاج بالخلايا التائية قد ثبت خلوها من المرض ودخولها في مرحلة الشفاء التام، وذلك بعد إجراء الفحوصات وخزعة نخاع العظم.