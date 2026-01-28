الأربعاء 2026-01-28 11:32 ص

شكاوى من أولياء أمور حول موقع مدخل مدرسة أطفال في بيادر وادي السير - صور

الأربعاء، 28-01-2026 09:31 ص
الوكيل الإخباري-  اشتكى مواطنون وأولياء أمور من موقع مدخل مدرسة الدربيات الأساسية، التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بالقرب من المنطقة الصناعية في بيادر وادي السير، وتتسع لنحو 600 إلى 800 طالب، مؤكدين أن باب المدرسة يقع في موقع يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الطلبة.اضافة اعلان


وأوضحوا عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن مدخل المدرسة يقع على منحدر خطر وفي منطقة صناعية تكثر فيها حركة الشاحنات ومركبات الشحن الثقيلة، مشيرين إلى أن أهالي المنطقة تفاجأوا باختيار هذا الموقع للباب الرئيسي، كونه يطل مباشرة على مسار الشاحنات، ما يعرّض الأطفال لخطر يومي أثناء الدخول والخروج من المدرسة.

وأكدوا أن نقل باب المدرسة إلى جهة أكثر أمانًا من شأنه إنهاء الخطر المحيط بحياة الطلبة، مطالبين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بإعادة النظر بموقع المدخل حفاظًا على سلامة أبنائهم ومنعاً لأي كارثة بحق الطلبة.


Image1_120262893129143961424.jpg
Image2_120262893129143961424.jpg
Image3_120262893129143961424.jpg
Image4_120262893129143961424.jpg
 
 


