شكاوى من أولياء أمور حول موقع مدخل مدرسة أطفال في بيادر وادي السير - صور

وأوضحوا عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن مدخل المدرسة يقع على منحدر خطر وفي منطقة صناعية تكثر فيها حركة الشاحنات ومركبات الشحن الثقيلة، مشيرين إلى أن أهالي المنطقة تفاجأوا باختيار هذا الموقع للباب الرئيسي، كونه يطل مباشرة على مسار الشاحنات، ما يعرّض الأطفال لخطر يومي أثناء الدخول والخروج من المدرسة.
وأكدوا أن نقل باب المدرسة إلى جهة أكثر أمانًا من شأنه إنهاء الخطر المحيط بحياة الطلبة، مطالبين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بإعادة النظر بموقع المدخل حفاظًا على سلامة أبنائهم ومنعاً لأي كارثة بحق الطلبة.
