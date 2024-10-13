شكاوى من إزالة دوار في إربد بشكل مفاجئ

الوكيل الإخباري- أكد رئيس بلدية بني عبيد جمال ابو عبيد اليوم الاحد أن كوادر البلدية تقوم بعملية صيانة وتعديل وتضييق للدوار الذي يسبق دوار اليوسفي المعروف باسم دوار "حياة إربد".
وقال ابو عبيد لـ "الوكيل الاخباري" ان أعمال الصيانة والتعديل والتضييق جاءت بهدف التخلص من الأزمة المرورية الخانقة.
وبين أن تكاليف اعمال تضييق الدوار جاءت بتبرع من أهالي المنطقة ،فيما لم يتضح موعد الانتهاء من اعمال الانشاءات
وكان قد اشتكى عدد من المواطنين من الأزمة المرورية الخانقة التي تسببت بها أعمال البلدية ، صباح اليوم الاحد بالتزامن مع دوام الموظفين وطلبة المدارس.
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