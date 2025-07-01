شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في مدينة المفرق من انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل أحياء المدينة وبعض مناطق بلدية المفرق الكبرى.

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وقال المواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن انتشار هذه الحظائر بين الأحياء والتجمعات السكانية تسبب في مكاره صحية، وانتشار للحشرات والقوارض، ما يشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.