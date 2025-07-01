الثلاثاء 2025-07-01 07:14 م
 

شكاوى من انتشار حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية في المفرق

المفرق
المفرق
 
الثلاثاء، 01-07-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري-   شكا مواطنون في مدينة المفرق من انتشار حظائر الأغنام والإبل داخل أحياء المدينة وبعض مناطق بلدية المفرق الكبرى.

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وقال المواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن انتشار هذه الحظائر بين الأحياء والتجمعات السكانية تسبب في مكاره صحية، وانتشار للحشرات والقوارض، ما يشكّل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.


وأضافوا أن الحظائر تنتشر بكثرة في أحياء الضاحية، وطريق المستشفى العسكري في مدينة المفرق، ومنطقتي الغدير الأبيض والغدير الأخضر، مطالبين بلدية المفرق بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، ونقل الحظائر إلى أماكن أخرى ملائمة.

 
gnews

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