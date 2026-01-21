شكاوى من تخريب وإهمال مقبرة جبل النصر وسط مطالب بتدخل عاجل

اشتكى مواطنون من أوضاع وصفوها بـ"الخطيرة والمقلقة" في مقبرة جبل النصر، بعد تعرض عدد من القبور للتكسير وخلع الشواهد، إلى جانب انتشار الأوساخ وتراكم القمامة، وانبعاث روائح كريهة في الموقع.
وقال أحد السكان لـ "الوكيل الاخباري" إن المقبرة تعاني من إهمال واضح، في ظل غياب أي صيانة أو رقابة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى عدم وجود إنارة أو حراسة، ما جعل المكان عرضة للتخريب والعبث.
وطالب الأهالي أمانة عمّان والجهات المختصة بالتدخل العاجل لتنظيف المقبرة، وإعادة تأهيلها، وتوفير الإنارة والحراسة اللازمة، ووضع حد لحالات التخريب المتكررة.
وأكد مقدمو الشكوى استعدادهم لتزويد الجهات المعنية بمقاطع مصورة توثق الوضع الحالي، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية قبل تفاقم المشكلة.
