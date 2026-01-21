الأربعاء 2026-01-21 04:12 م

شكاوى من تخريب وإهمال مقبرة جبل النصر وسط مطالب بتدخل عاجل

ن
صورة تعبيرية
 
الأربعاء، 21-01-2026 02:42 م
الوكيل الإخباري-   شكاوى من تخريب وإهمال مقبرة جبل النصر وسط مطالب بتدخل عاجلاضافة اعلان


اشتكى مواطنون من أوضاع وصفوها بـ"الخطيرة والمقلقة" في مقبرة جبل النصر، بعد تعرض عدد من القبور للتكسير وخلع الشواهد، إلى جانب انتشار الأوساخ وتراكم القمامة، وانبعاث روائح كريهة في الموقع.

وقال أحد السكان لـ "الوكيل الاخباري" إن المقبرة تعاني من إهمال واضح، في ظل غياب أي صيانة أو رقابة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى عدم وجود إنارة أو حراسة، ما جعل المكان عرضة للتخريب والعبث.

وطالب الأهالي أمانة عمّان والجهات المختصة بالتدخل العاجل لتنظيف المقبرة، وإعادة تأهيلها، وتوفير الإنارة والحراسة اللازمة، ووضع حد لحالات التخريب المتكررة.

وأكد مقدمو الشكوى استعدادهم لتزويد الجهات المعنية بمقاطع مصورة توثق الوضع الحالي، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية قبل تفاقم المشكلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء

ل

أخبار محلية الخارجية النيابية تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية

ف

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط

عربي ودولي سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الزراعة لعام 2024

تعبيرية

خاص بالوكيل وفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة واحدة إثر حريق منزل في جبل الجوفة

7عغ6

فيديو منوع شخص يشارك: بوظة بنكهة التبن! 😳🍦

ل

اقتصاد محلي 8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان



 






الأكثر مشاهدة