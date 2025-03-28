شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في حي الحسين بمدينة المفرق من تدفق مياه آسنة إلى وادي حي الحسين، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة ويهدد صحة وسلامة المواطنين وانتشار البؤر البيئية.

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وطالبوا الجهات ذات العلاقة لاسيما إدارة مياه المفرق بالعمل على إيجاد حل جذري للمشكلة التي يعانون منها منذ سنوات، لافتين إلى أن الروائح الكريهة ذات أثر سلبي على صحتهم لا سيما الذين يعانون من أمراض الربو والجهاز التنفسي.



وأوعز محافظ المفرق فراس أبو الغنم الذي زار الموقع في أعقاب ورود شكاوى عدة من المواطنين بخصوص وجود مياه آسنة تبعث عنها روائح كريهة يرافقه مدير مياه المفرق المهندس حسن هزيمه ومدير الصرف الصحي المهندس رائد العليمات، بالعمل على مباشرة تنفيذ العطاء المتفق عليه مع المقاول المختص وتصويب أوضاع الوادي بما يضمن تنظيفه والحيلولة دون تدفق أي مياه عادمه إليه.