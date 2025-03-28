الجمعة 2025-03-28 01:29 ص
 

شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق

المفرق
المفرق
 
الجمعة، 28-03-2025 12:59 ص

الوكيل الإخباري-   شكا مواطنون في حي الحسين بمدينة المفرق من تدفق مياه آسنة إلى وادي حي الحسين، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة ويهدد صحة وسلامة المواطنين وانتشار البؤر البيئية.

اضافة اعلان


وطالبوا الجهات ذات العلاقة لاسيما إدارة مياه المفرق بالعمل على إيجاد حل جذري للمشكلة التي يعانون منها منذ سنوات، لافتين إلى أن الروائح الكريهة ذات أثر سلبي على صحتهم لا سيما الذين يعانون من أمراض الربو والجهاز التنفسي.


وأوعز محافظ المفرق فراس أبو الغنم الذي زار الموقع في أعقاب ورود شكاوى عدة من المواطنين بخصوص وجود مياه آسنة تبعث عنها روائح كريهة يرافقه مدير مياه المفرق المهندس حسن هزيمه ومدير الصرف الصحي المهندس رائد العليمات، بالعمل على مباشرة تنفيذ العطاء المتفق عليه مع المقاول المختص وتصويب أوضاع الوادي بما يضمن تنظيفه والحيلولة دون تدفق أي مياه عادمه إليه.


وأكد، أن العمل على تصويب أوضاع وادي الحسين بدأت اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، موضحًا بأنه سيقوم بزيارة مفاجئة إلى الموقع للتأكد من إنجاز المهمة وحل المشكلة بالسرعة العاجلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع

عربي ودولي قوات الدعم السريع بعد خسارتها السيطرة على الخرطوم: "لا تراجع ولا استسلام"

المفرق

أخبار محلية شكاوى من تدفق مياه آسنة لوادي حي الحسين بالمفرق

مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من منازلهم

فلسطين الأمم المتحدة: غزة تعيش أطول فترة بدون إمدادات منذ بدء الحرب

ارشيفية

عربي ودولي الحوثي: 4 غارات أميركية على منطقة جربان في صنعاء

ترمب

عربي ودولي ترمب يسحب ترشيح ستيفانيك لمنصب السفيرة في الأمم المتحدة

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

فلسطين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمالي الضفة

اسواق جرش

أخبار محلية انتعاش تدريجي للحركة التجارية في أسواق جرش



 
 





الأكثر مشاهدة