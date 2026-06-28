شكاوى من حدة منعطف بين الصحابة وربوة عبدون ومطالبات بمعالجته

وأشاروا إلى أن الموقع يشهد حوادث متكررة، بمعدل يزيد على حادث إلى حادثين كل شهر، مطالبين أمانة عمّان بإعادة تقييم التصميم الهندسي للمنعطف وإجراء المعالجات المرورية اللازمة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث في المنطقة.
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