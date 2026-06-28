شكاوى من حدة منعطف بين الصحابة وربوة عبدون ومطالبات بمعالجته

الوكيل الإخباري- اشتكى سكان وسائقون من حدة المنعطف الواقع على الطريق بين منطقة الصحابة وربوة عبدون، مؤكدين أن تصميمه الهندسي وزاوية الانعطاف الحادة يشكلان خطرا على المركبات.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطريق يقع على منحدر حاد ما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة ووقوع الحوادث.