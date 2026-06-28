الأحد 2026-06-28 05:49 م

شكاوى من حدة منعطف بين الصحابة وربوة عبدون ومطالبات بمعالجته

ب
صورة للمنعطف الحاد
 
الأحد، 28-06-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري- اشتكى سكان وسائقون من حدة المنعطف الواقع على الطريق بين منطقة الصحابة وربوة عبدون، مؤكدين أن تصميمه الهندسي وزاوية الانعطاف الحادة يشكلان خطرا على المركبات.

اضافة اعلان

 

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطريق يقع على منحدر حاد ما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة ووقوع الحوادث.


وأشاروا إلى أن الموقع يشهد حوادث متكررة، بمعدل يزيد على حادث إلى حادثين كل شهر، مطالبين أمانة عمّان بإعادة تقييم التصميم الهندسي للمنعطف وإجراء المعالجات المرورية اللازمة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية شكاوى من حدة منعطف بين الصحابة وربوة عبدون ومطالبات بمعالجته

ب

كأس العالم طبيب منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة محمد صلاح

ب

عربي ودولي إفريقيا الوسطى تعلن تفشي وباء الكوليرا في البلاد

لل

أخبار محلية بلدية إربد: إنشاء مركز تدريب مهني تقني في منطقة حوارة

ل

أخبار محلية اعلان من هيئة الخدمة حول اختبارات دبلوم تأهيل المعلمين

كيا PV5 للركاب تحصد جائزة "أفضل سيارة كبيرة" من أوتوكار لعام 2026

أخبار الشركات كيا PV5 للركاب تحصد جائزة "أفضل سيارة كبيرة" من أوتوكار لعام 2026

ر

أخبار محلية المدن الصناعية تعرض فرص الاستثمار في الزرقاء الصناعية

ل

طب وصحة انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة



 
 






الأكثر مشاهدة

 