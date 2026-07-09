شكاوى من سكان شارع البتراء في إربد بسبب الإزعاج والتفحيط داخل الأحياء السكنية

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الوكيل الإخباري- اشتكى سكان في منطقة شارع البتراء، بمحافظة إربد، من تكرار الإزعاج الناتج عن قيادة دراجات نارية ومركبات معدلة داخل الأحياء السكنية، مطالبين بتكثيف الرقابة حفاظًا على سلامة السكان. اضافة اعلان





وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" إنهم يعانون بشكل متكرر من أصوات مرتفعة تصدر عن دراجات نارية ومركبات مزودة بمضخمات صوت أو معدلة بطريقة تتسبب بانبعاث أصوات عالية، إلى جانب مركبات تصدر ألسنة لهب من أنظمة العادم، الأمر الذي يسبب إزعاجًا مستمرًا، خاصة خلال ساعات الليل.



وأضافوا أن الحي يشهد أيضًا حالات تفحيط وقيادة متهورة من قبل بعض سائقي الدراجات النارية، مشيرين إلى أن أحد الأشخاص كان يقود دراجة نارية دون لوحة أرقام بسرعة كبيرة داخل الحي، في وقت كان فيه أطفال يلعبون بالقرب من المباني، ما شكل خطرًا على سلامتهم.



وطالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على المنطقة، وضبط المخالفات المتعلقة بقيادة الدراجات والمركبات داخل الأحياء السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات حفاظًا على السلامة العامة.





