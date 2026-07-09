شكاوى من سكان شارع البتراء في إربد بسبب الإزعاج والتفحيط داخل الأحياء السكنية

وقال مواطنون لـ "الوكيل الاخباري" إنهم يعانون بشكل متكرر من أصوات مرتفعة تصدر عن دراجات نارية ومركبات مزودة بمضخمات صوت أو معدلة بطريقة تتسبب بانبعاث أصوات عالية، إلى جانب مركبات تصدر ألسنة لهب من أنظمة العادم، الأمر الذي يسبب إزعاجًا مستمرًا، خاصة خلال ساعات الليل.
وأضافوا أن الحي يشهد أيضًا حالات تفحيط وقيادة متهورة من قبل بعض سائقي الدراجات النارية، مشيرين إلى أن أحد الأشخاص كان يقود دراجة نارية دون لوحة أرقام بسرعة كبيرة داخل الحي، في وقت كان فيه أطفال يلعبون بالقرب من المباني، ما شكل خطرًا على سلامتهم.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على المنطقة، وضبط المخالفات المتعلقة بقيادة الدراجات والمركبات داخل الأحياء السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات حفاظًا على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
"الزراعة" تطلق مشروع الوظائف الخضراء لتعزيز التحريج وتوفير فرص العمل
-
اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي
-
وزير الأوقاف يطلع على مشاريع توسعة مستشفى المقاصد والخدمات المقدمة للمرضى
-
إضراب لدى الجانب الإسرائيلي يعرقل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50%
-
ندوة حوارية حول دور العقبة بالسردية الأردنية
-
حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية
-
عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس
-
اجتماع في البترا لتعزيز الربط السياحي والجوي