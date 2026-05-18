​شكاوى من "مطبات" تتسبب بأضرار للمركبات لعدم صيانتها

09:02 ص

الوكيل الإخباري- اشتكت مواطنة من وجود مطبات داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، تتسبب بأضرار للمركبات نتيجة غياب الصيانة الدورية. اضافة اعلان





وأضافت لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن بعض الشوارع تحتوي على “3 مطبات متتالية” في مسافة قصيرة، ما يربك السائقين ويتسبب بأعطال وكسر في أجزاء من المركبات.



وأشارت إلى أن أحد المطبات القريبة من دوار الواحة يتسبب بأضرار متكررة للمركبات بسبب حاجته إلى صيانة وإعادة تأهيل، مطالبة الجهات المعنية بمتابعة واقع المطبات وصيانتها حفاظاً على السلامة المرورية وتخفيف الأضرار على المركبات





