شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد

الوكيل الإخباري- شعر مواطنون في مدينة اربد برائحة غريبة تنتشر في الأجواء تأتي من أراضي شرق اربد.



وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الرائحة قريبة لاحتراق مادة الكبريت مبينين ان الرائحة ظاهرة منذ ساعات المساء والجميع شعر بها.

اضافة اعلان