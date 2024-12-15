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شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد

اربد
اربد
الأحد، 15-12-2024 07:36 م

الوكيل الإخباري-   شعر مواطنون في مدينة اربد  برائحة غريبة تنتشر في الأجواء تأتي من أراضي شرق اربد.

وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  إن الرائحة قريبة لاحتراق مادة الكبريت مبينين ان الرائحة ظاهرة منذ ساعات المساء والجميع شعر بها.

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ووفق شهود عيان انه حرق مزارعين لاشتال بندورة مشبعة بمادة الكبريت تسببت بانتشار رائحة في مدينة إربد.

 
gnews

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