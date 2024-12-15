شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد

وقال مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الرائحة قريبة لاحتراق مادة الكبريت مبينين ان الرائحة ظاهرة منذ ساعات المساء والجميع شعر بها.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور
-
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي
-
ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية
-
حسان يطمئن على منتفعي جمعية الأسرة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما
-
ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الكويتي
-
ولي العهد يزور متحف قصر السلام في العاصمة الكويتية
-
وزير التربية يؤكد ضرورة توفير التجهيزات لإنجاح برنامج التعليم المهني
-
الملكة رانيا تتفقد المسنين الذين تم نقلهم إلى دارات سمير شما بعد حادث الحريق