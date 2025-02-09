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شكر وثناء لضابط السير الخلايلة.. ماذا فعل؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري - قام أحد نشامى مرتبات إدارة السير الضابط أسامة الخلايلة بمساعدة مواطنة تعرضت مركبتها للتعطل بمنطقة وسط البلد في عمّان خلال المنخفض الجوي الأخير.اضافة اعلان


وعمل الخلايلة بمساعدة رفاقه في السير على إصلاح المركبة وإحضار البنزين لها دون أي يتقاضى أي مقابل، حيث عملوا على تسيير المركبة ومساعدة المواطنة.

بدورها أثنت المواطنة خلال حديثها مع "الوكيل الإخباري"، على الخدمة والمساعدة التي قدمها لها ضابط السير، وقدمت الشكر والثناء لجهاز الأمن العام وإدارة السير.
 
gnews

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