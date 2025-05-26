شلالات نياجرا تتزين بألوان العلم الأردني احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- أضاءت شلالات نياجرا الشهيرة، مساء أمس الأحد، بألوان العلم الأردني، احتفاء بالذكرى الـ79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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وقال بيان للسفارة الأردنية في العاصمة الكندية أوتاوا، التي نظمت المبادرة بالتعاون مع السلطات المحلية في مدينة نياجرا، إن عددا كبيرا من أبناء الجالية الأردنية ودبلوماسيين ومهتمين بالشأن الأردني، حضروا الاحتفالية.



وأعرب أبناء الجالية عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الرمزية التي تعكس حضور الأردن الدولي، وتجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.