شلالات نياجرا تتزين بألوان العلم الأردني احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79

وقال بيان للسفارة الأردنية في العاصمة الكندية أوتاوا، التي نظمت المبادرة بالتعاون مع السلطات المحلية في مدينة نياجرا، إن عددا كبيرا من أبناء الجالية الأردنية ودبلوماسيين ومهتمين بالشأن الأردني، حضروا الاحتفالية.
وأعرب أبناء الجالية عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الرمزية التي تعكس حضور الأردن الدولي، وتجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
كما عبروا عن اعتزازهم بما حققه الأردن من منجزات وطنية في ظل قيادته الحكيمة، مؤكدين أن الاستقلال مناسبة لتجديد العهد والوفاء.
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