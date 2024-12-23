شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 22/ 12/ 2024 شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 23/ 11/ 2024 لغايات التخليص عليها وادخالها الى السوق الأردني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50% لمرة واحدة فقط لغاية يوم 31/ 12/ 2024 . اضافة اعلان





وقال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك أنه وبموجب التعديل الأخير على القرار تتاح الفرصة للسيارات التي كانت قد دخلت الى المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة قبل ذلك التاريخ لان تكون من ضمن السيارات التي يطبق عليها قرار التخفيض، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد من قبل الحكومة لهذه الغاية من قبل الراغبين بالاستفادة من القرار.



يذكر ان دائرة الجمارك الأردنية كانت قد أصدرت بيان باستمرارية العمل خلال أيام العطل الرسمية القادمة ( الأربعاء والجمعة ) في مركزي جمرك الحرة الزرقاء وعمان / قسم المركبات، وانه سيكون العمل في كل أيام الأسبوع حتى انجاز آخر معاملة من كل يوم ولغاية الثلاثاء 31/ 12/ 2024 آخر موعد لتطبيق القرار.