شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة

وقال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك أنه وبموجب التعديل الأخير على القرار تتاح الفرصة للسيارات التي كانت قد دخلت الى المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة قبل ذلك التاريخ لان تكون من ضمن السيارات التي يطبق عليها قرار التخفيض، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد من قبل الحكومة لهذه الغاية من قبل الراغبين بالاستفادة من القرار.
يذكر ان دائرة الجمارك الأردنية كانت قد أصدرت بيان باستمرارية العمل خلال أيام العطل الرسمية القادمة ( الأربعاء والجمعة ) في مركزي جمرك الحرة الزرقاء وعمان / قسم المركبات، وانه سيكون العمل في كل أيام الأسبوع حتى انجاز آخر معاملة من كل يوم ولغاية الثلاثاء 31/ 12/ 2024 آخر موعد لتطبيق القرار.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: تحضير لإنشاء قاعدة بيانات عامة عن سوق العمل في الأردن
-
وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يلتقي الشرع - صور
-
مشادة كلامية بين الصفدي والعرموطي بسبب رئيس الوزراء
-
الصفدي يلتقي الشرع في سوريا اليوم الاثنين
-
فرص عمل للأردنيين في شركة حكومية
-
وفاة بحادث دهس على دوار الشعب
-
الجيش: التعامل مع متفجرات قديمة السبب وراء الأصوات التي سُمعت بمحافظتين