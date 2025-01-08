شمول 60 مسجدًا في الطفيلة بمشروعات الطاقة الشمسية

وخصص مجلس محافظة الطفيلة 160 ألف دينار لغايات شمول نحو 20 مسجدًا جديدًا بخدمات الطاقة الشمسية.
وقال مدير مديرية أوقاف الطفيلة، لؤي الذنيبات، إن التجربة ستُعمم على باقي مساجد المحافظة، البالغ عددها 210 مساجد، والتي تتجاوز قيمة فواتيرها الشهرية نحو 20 ألف دينار.
ولفت إلى أن الوفَر المتحقق من فواتير الكهرباء سيوجه إلى تحسين أوضاع المساجد، سواء في الأبنية أو الإضافات على المرافق، موضحًا أن وزارة الأوقاف ساهمت بنحو 25 بالمئة من تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس المحافظة.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تم تنفيذها من قبل شركات متخصصة في الطاقة المتجددة، والتي قامت بتركيب مئات الخلايا الشمسية على أسطح المساجد بطرق تلتقط الطاقة الصادرة عن الشمس، وتحولها إلى مكثفات وخلايا تخزين.
وجرى تركيب تلك الخلايا بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء من خلال أجهزة تعمل بالتوافق بين التيار الكهربائي الخاص بالشركة وأجهزة تخزين الطاقة الشمسية.
بترا
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