 
الأربعاء 2025-01-08 03:58 م
 

شمول 60 مسجدًا في الطفيلة بمشروعات الطاقة الشمسية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 03:38 م
الوكيل الإخباري-  بلغ عدد المساجد التي تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية في عمليات الإضاءة والتكييف في محافظة الطفيلة 60 مسجدًا منتشرة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مما أسهم في تخفيض فواتير الكهرباء.اضافة اعلان


وخصص مجلس محافظة الطفيلة 160 ألف دينار لغايات شمول نحو 20 مسجدًا جديدًا بخدمات الطاقة الشمسية.

وقال مدير مديرية أوقاف الطفيلة، لؤي الذنيبات، إن التجربة ستُعمم على باقي مساجد المحافظة، البالغ عددها 210 مساجد، والتي تتجاوز قيمة فواتيرها الشهرية نحو 20 ألف دينار.

ولفت إلى أن الوفَر المتحقق من فواتير الكهرباء سيوجه إلى تحسين أوضاع المساجد، سواء في الأبنية أو الإضافات على المرافق، موضحًا أن وزارة الأوقاف ساهمت بنحو 25 بالمئة من تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس المحافظة.

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تم تنفيذها من قبل شركات متخصصة في الطاقة المتجددة، والتي قامت بتركيب مئات الخلايا الشمسية على أسطح المساجد بطرق تلتقط الطاقة الصادرة عن الشمس، وتحولها إلى مكثفات وخلايا تخزين.

وجرى تركيب تلك الخلايا بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء من خلال أجهزة تعمل بالتوافق بين التيار الكهربائي الخاص بالشركة وأجهزة تخزين الطاقة الشمسية.

بترا
 
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