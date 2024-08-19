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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة
غزة
الإثنين، 19-08-2024 09:34 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال مساء الاثنين، في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا لأشخاص في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استشهد عدة فلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان
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