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شوارع الكويت تتزين بالعلم الأردني بمناسبة زيارة سمو ولي العهد - فيديو

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الأحد، 15-12-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري - نشر سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي مقطع فيديو يظهر تزين شوارع وميادين الكويت بالعلم الأردني.

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وكتب المجالي في تدوينة له عبر منصة "X": "شوارع الكويت وميادينها تتزين بالعلم الأردني بمناسبة زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله".

 

ويبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، زيارة عمل رسمية إلى دولة الكويت، تلبية لدعوة سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت.


ويلتقي سموه، خلال الزيارة التي تستمر يومين، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما يجري سموه مباحثات مع سمو ولي عهد الكويت.

 

 

 
gnews

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