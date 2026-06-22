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شيوخ ووجهاء خان يونس يثمنون مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة الأردنية

شيوخ ووجهاء خان يونس يثمنون مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة الأردنية
شيوخ ووجهاء خان يونس يثمنون مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 22-06-2026 02:46 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من شيوخ ووجهاء مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة، وأعضاء ملتقى عائلات خان يونس، اليوم الإثنين، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، تقديراً لجهوده ودوره الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما من قافلة التزويد الطبية التي وصلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي.

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ورحب قائد قوة المستشفى بالوفد الضيف، مبيناً أن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقاً من الواجب القومي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً استمرار كوادر المستشفى في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين.


من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد المكارم والمبادرات الملكية السامية، وفي مقدمتها مبادرة علاج (2000) طفل من غزة في الأردن، ومبادرة «استعادة الأمل» لمبتوري الأطراف، إضافة إلى دعم المستشفى بـ(1000) طرف صناعي مؤخراً، مؤكدين أن هذه المبادرات الإنسانية تجسد عمق المواقف الأردنية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وتسهم في التخفيف من معاناة المصابين وإعادة الأمل لآلاف العائلات في القطاع.

 
 


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