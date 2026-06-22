شيوخ ووجهاء خان يونس يثمنون مواقف جلالة الملك ودعم القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- زار وفد من شيوخ ووجهاء مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة، وأعضاء ملتقى عائلات خان يونس، اليوم الإثنين، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، تقديراً لجهوده ودوره الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما من قافلة التزويد الطبية التي وصلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي.

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ورحب قائد قوة المستشفى بالوفد الضيف، مبيناً أن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقاً من الواجب القومي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة، مؤكداً استمرار كوادر المستشفى في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين.